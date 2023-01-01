Haber Giriş: 1 Ocak 2023 Pazar 04:54Son Güncelleme: Kaynak: AA
Karabük'te devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
[Fotograf: AA]
Karabük'te, kontrolden çıkan otomobilin devrilmesi sonucu yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.
21 yaşındaki B.E. yönetimindeki otomobil, 5000 Evler 75. Yıl Mahallesi 1 No'lu Cadde'de alt yola devrildi.
Yaklaşık 2,5 metre yükseklikten düşerek ters dönen otomobilin sürücüsü yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Araçtan çıkarılan sürücü, ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Etiketler: Karabük Trafik Kazası
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