Haber Giriş: 1 Ocak 2023 Pazar 04:42Son Güncelleme: Kaynak: AA
Muğla'da bir araçta 840 şişe kaçak içki ele geçirildi
[Fotograf: AA]
Muğla'da kullandığı araçta kaçak içki ele geçirilen şüpheli, gözaltına alındı.
Muğla Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak içki sevkiyatı yapılacağı istihbaratı üzerine çalışma başlattı.
Belirlenen şüphelinin ilçede durdurulan aracında arama yapan ekipler 840 şişe kaçak içki ele geçirdi.
Operasyonda şüpheli A.S. gözaltına alındı.
Etiketler: Muğla Sahte İçki
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