Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığından 55 ekip ve 168 personelin katılımıyla düzenlenen uygulamada, 3 bin 344 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolleri gerçekleştirildi.

Ekipler, 2 bin 265 araç, 184 umuma açık iş yeri, 38 metruk bina ile 18 park ve bahçeyi kontrol etti.

Uygulamada kumar suçundan aranan 1, hırsızlık suçundan aranan 2 ve uyuşturucu suçundan aranan 1 olmak üzere 4 şüpheli yakalandı.