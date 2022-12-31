Haber Giriş: 31 Aralık 2022 Cumartesi 15:59Son Güncelleme: Kaynak: AA
Zonguldak İl Jandarma Komutanlığından huzur ve güven uygulaması
Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı "Türkiye Huzur ve Güven Uygulaması" kapsamında çalışma yaptı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığından 55 ekip ve 168 personelin katılımıyla düzenlenen uygulamada, 3 bin 344 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolleri gerçekleştirildi.
Ekipler, 2 bin 265 araç, 184 umuma açık iş yeri, 38 metruk bina ile 18 park ve bahçeyi kontrol etti.
Uygulamada kumar suçundan aranan 1, hırsızlık suçundan aranan 2 ve uyuşturucu suçundan aranan 1 olmak üzere 4 şüpheli yakalandı.
Etiketler: Zonguldak
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