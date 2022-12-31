Arda Çetin'in kullandığı 71 AC 778 plakalı otomobil, Samsun-Ankara kara yolunun Çorum Eskice köyü mevkiinde trafik levhasına çarparak takla attı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada aynı aileden olan sürücü ile Adem, Sude ve Aygül Çetin yaralandı.

Trafik polislerinin yardımıyla otomobilden çıkarılan yaralılara ilk müdahale sağlık ekiplerince olay yerinde yapıldı.

Yaralılar daha sonra ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentteki bir özel hastaneye kaldırıldı.