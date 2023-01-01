Haber Giriş: 1 Ocak 2023 Pazar 11:34Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kilis'te dere yatağına düşen minibüsteki 6 kişi yaralandı
Kilis'in Polateli ilçesinde dere yatağına düşen minibüsteki aynı aileden 6 kişi yaralandı.
O. İ. yönetimindeki minibüs, ilçeye bağlı Taşlıalan köyü civarında, sürücünün yola çıkan köpeklere çarpmamak için manevra yapması sonucu dere yatağına düştü.
Kazada, sürücü ve eşi G.İ. ile çocukları M. S. İ, S.İ., Z.İ. ve G. İ. yaralandı.
112 Acil Sağlık ekiplerince Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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