Haber Giriş: 1 Ocak 2023 Pazar 15:21Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sandıklı'da jandarma kaplıca yolunda yeni yıl denetimi yaptı
Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesi Hüdai Kaplıcaları yolu üzerinde jandarma ekipleri yeni yıl denetimi yaptı.
Denetime Kaymakam Mehmet Sülün, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Alptuğ Ayhan da katıldı.
Araç içerisindekilere kimlik sorgulaması, sürücülere de alkol testi yapıldı.
Uygulama esnasında jandarma ekipleri, araç sürücüleri ve yolcuların yeni yılını kutladı. Denetim çalışmaları esnasında motorize jandarma ekibi de hazır bulundu.
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