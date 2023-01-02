Haber Giriş: 2 Ocak 2023 Pazartesi 03:20Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Bebek Sahili'nde su alan lüks tekne battı
[Fotograf: DHA]
İstanbul Beşiktaş'ta iskelede demirli olan lüks tekne, su alarak battı. Tekne, içindeki su boşaltıldıktan sonra vinç yardımı ile kurtarıldı.
Beşiktaş Bebek Sahili'nde, iskelede demirli olan Aran isimli 15 metrelik lüks tekne henüz belirlenemeyen bir nedenle su almaya başladı.
Bir saat içinde batan geminin kurtarılması için çalışma başlatıldı.
Vinç yardımıyla sudan çıkarılan teknenin içine dolan su tahliye edildi.
Teknenin neden battığı yapılacak olan incelemenin ardından belirlenecek.
Etiketler: İstanbul
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