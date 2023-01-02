Beşiktaş Bebek Sahili'nde, iskelede demirli olan Aran isimli 15 metrelik lüks tekne henüz belirlenemeyen bir nedenle su almaya başladı.

Bir saat içinde batan geminin kurtarılması için çalışma başlatıldı.

Vinç yardımıyla sudan çıkarılan teknenin içine dolan su tahliye edildi.

Teknenin neden battığı yapılacak olan incelemenin ardından belirlenecek.