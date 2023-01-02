Haber Giriş: 2 Ocak 2023 Pazartesi 04:26Son Güncelleme: Kaynak: AA
Karabük'te garaj yangını: Traktör kullanılamaz hale geldi
[Fotograf: AA]
Karabük'te garajda çıkan yangın nedeniyle bir traktör kullanılamaz hale geldi.
Merkeze bağlı Cumayanı köyü Armağan Mahallesi'nde Nuri Şahinoğlu'na ait garajda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Alevler, garajdaki traktöre de sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında, garaj ve traktörde hasar oluştu.
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