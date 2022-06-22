Haber Giriş: 22 Haziran 2022 Çarşamba 11:49Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çorum'da caminin 26 musluğu çalındı
[Fotoğraf: DHA]
Çorum'da, caminin abdesthanesi ile tuvaletindeki 26 musluk çalınırken, kaçan hırsızlık şüphelisinin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Olay, Çepni Mahallesi'ndeki Gençlik Camisi'nde meydana geldi.
Camiye giren kimliği belirsiz kişi, önce vanayı kapattı ardından abdesthane ile tuvaletteki 26 musluğu söküp, çaldı.
Sabah namazını kılmak için camiye gelen cemaat, muslukların yerinde olmadığını fark edince polise bildirdi. Camiye gelip, inceme yapan polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Çorum Belediyesi de çalınan muslukların yerine yenisini taktı.
Hırsızlık şüphelisinin musluklarla uzaklaştığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.
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