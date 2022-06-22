Haber Giriş: 22 Haziran 2022 Çarşamba 11:38Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sivas'ın Gürün ilçesinde ahırda çıkan yangında 5 büyükbaş hayvan telef oldu
[Fotoğraf: AA ARŞİV]
Sivas'ın Gürün ilçesinde bir ahırda çıkan yangında dumandan etkilenen 5 büyükbaş hayvan telef oldu.
Şuğul Mahallesi'nde yaşayan Mustafa Yıldırım'a (82) ait ahırda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Gürün Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülen yangında Yıldırım'ın ahırında bulunan 5 büyükbaş hayvan dumandan etkilenerek telef oldu.
Yangının söndürülmesi sırasında dumandan etkilenen Mustafa, Münire (79) ve Özgür Yıldırım (44) Gürün Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
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