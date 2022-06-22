Karşıyaka Mahallesi'nde oturanlar, mesire alanında bulunan tarihi yapı kalıntılarının incelenmesi için valiliğe başvuruda bulundu.

Valilik ve Trabzon Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu'nca yapılan incelemelerde yaklaşık 200 yıllık olduğu değerlendirilen hamam kalıntısı yapılara koruma kararı alındı. Bölge kurulunca 'kültür varlığı' olarak tescillenen yapının restore edilerek turizme kazandırılmasını isteniyor.

Hamamın kent genelinde çokça rastlanılan yapı olmadığını kaydeden tarihçi-yazar Serhat Doğan, “Karşıyaka mesire alan olarak bilinen bölgede bir hamam kalıntısı mevcut. Umumi bir hamam değil, burası bir şahıs hamamıdır. Gümüşhane genelinde çokça rastlanılan bir yapıt değil. Günümüze kadar gelen nadir bir yapıdır. Buna benzer bir yapıyı Gümüşhane’nin Çamlı köyünde vardı. İkinci defa ise mesire bölgesinde karşılaştık. Bu tarz yapıtlar genellikle Osmanlı döneminde zengin ailelerin kendi yerleşkeleri için kullandığı bir yapıdır. Özellikle ev, fırın alanı, avlu ve hamamdan oluşan bir konak kültürünün günümüze kadar uzanan bir yansımasının kalıntıları mevcuttur` diye konuştu.

Karşıyaka Mahallesi muhtarı Arzu Ay da defineciler tarafından tahrip edilen hamam kalıntısının restore edilmesini istediklerini belirterek, `Mesire alanında bulunan hamam koruma altına alındı ancak biz yapıtın bilinmesini istiyoruz. Tescillediği muhtarlığımıza yazıyla belirtildi. Biz hamamın olduğu alanın çevre düzenlenmesini yapılması ve restore edilerek turizme kazandırılmasını istiyoruz` dedi.