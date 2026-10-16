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Ekonomi
AA 16.10.2026 10:02

Borsa güne düşüşle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 1,44 düşüşle 11.896,08 puandan başladı.

Borsa güne düşüşle başladı

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,40 değer kaybederek 12.070,17 puandan tamamladı.

Endeks, bugün açılışta önceki kapanışa göre 174,09 puan ve yüzde 1,44 azalışla 11.896,08 puana indi. Bankacılık endeksi yüzde 1,48, holding endeksi yüzde 1,42 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında tek kazandıran yüzde 0,36 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı, en çok gerileyen yüzde 6,52 ile finansal kiralama faktoring oldu.

Yurt içinde uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P'nin Türkiye’ye ilişkin değerlendirmesini akşam piyasaların kapanışının ardından açıklaması bekleniyor. Beklenti, S&P’nin Türkiye’nin kredi notunu "BB-", not görünümünü ise "durağan" olarak koruması yönünde.

Analistler, bugün yurt içinde konut fiyat endeksi ve piyasa katılımcıları anketi, yurt dışında ise İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Andrew Bailey'in konuşması, Avro Bölgesi'nde dış ticaret dengesi ve enflasyon, ABD'de ise sanayi üretimi ile kapasite kullanım oranının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.800 ve 11.700 puanın destek, 12.000 ve 12.100 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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