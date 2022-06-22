Haber Giriş: 22 Haziran 2022 Çarşamba 11:25Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adıyaman'da uyuşturucu ele geçirilen araçtaki 3 şüpheli tutuklandı
[Fotoğraf: AA]
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde uyuşturucu bulunan araçtaki 3 zanlı tutuklandı.
Gölbaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürüttüğü çalışmalar kapsamında, polis kontrol noktasında şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.
Araçta yapılan aramada, 75 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Araçtaki T.B, M.A.K. ve Y.F. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Etiketler: Adıyaman Uyuşturucu
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