Haber Giriş: 22 Haziran 2022 Çarşamba 11:36Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sakarya'da yaralı leylek tedavi altına alındı
[Fotoğraf: AA]
Akyazı ilçesinde vatandaşlar tarafından bulunan yaralı leylek tedavi altına alındı.
Çatalköprü Mahallesi'ndeki merada bulunan yaralı leylek, Doğa Koruma ve Milli Parklar Akyazı Şefliği ekiplerince teslim alındı.
Yaralı leylek, bakım, tedavi ve rehabilitasyonu için Kocaeli'deki Ormanya Tabiat Parkı Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine götürdü.
Yaralı leyleğin buradaki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
Etiketler: Sakarya
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