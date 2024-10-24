Çok Bulutlu 15.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 24.10.2024 20:16

CNN: İsrail ordusu, Gazze'de Filistinlileri canlı kalkan olarak kullanıyor

İsrail ordusunun, askerlerini tehlikeye atmamak için Filistinlileri canlı kalkan olarak kullandığı, Gazze'deki tuzaklandığı düşünülen binalara ve tünellere girmeye zorladığı bildirildi.

CNN: İsrail ordusu, Gazze'de Filistinlileri canlı kalkan olarak kullanıyor

CNN televizyonuna konuşan İsrailli bir asker ve daha önce gözaltına alınmış 5 Filistinli, İsrail ordusunda “sivrisinek protokolü” olarak bilinen uygulamayı anlattı.

Filistinlilerin bina ve tünellerdeki bubi tuzaklarına ve gizli patlayıcılara karşı kalkan olarak kullanılmasının Gazze'deki İsrail birlikleri arasında yaygın bir uygulama olduğunu belirten asker, “Onlara bizden önce binaya girmelerini söylüyoruz. Eğer tuzak varsa biz değil onlar patlayacak." dedi.

İsrailli asker, Gazze’deki görevi sırasında üst düzey bir güvenlik görevlisinin, gözaltında tutulan 16 ve 20 yaşındaki iki Filistinliyi getirerek askerlerden binalara girmeden önce onları canlı kalkan olarak kullanmalarını istediğini ifade etti.

Komutanların kendilerine “uluslararası hukuku düşünmemelerini” söylediğini aktaran asker, "Filistinlilerin patlaması daha iyi, askerlerimizin değil." ifadesini kullandıklarını kaydetti.

“Genellikle askeri üniforma giydirirlerdi"

CNN’in konuştuğu ve soykırımcı İsrailli askerler tarafından canlı kalkan olarak kullanılan Filistinlilerden 20 yaşındaki Mohammad Saad ise Refah’ta ailesi için yiyecek ararken İsrail ordusu tarafından gözaltına alındığını ve 47 gün tutulduğu askeri kampta İsrail askerlerini riske atmamak amacıyla kalkan olarak kullanıldığını anlattı.

Saad, “Bize askeri üniforma giydirdiler. Üzerimize bir kamera koydular ve boş binalarda, evlerde, odalarda aramalar yapmamızı istediler.” dedi.

İşgalci İsrail askerlerinin binalardaki gizli patlayıcılardan çok korktuğunu belirten Saad, “Genellikle askeri üniforma giydirirlerdi ancak son göreve beni sivil kıyafetlerle götürdüler. Bir yerde bana İsrail ordusu tarafından geride bırakılan bir tankı filme almam gerektiğini söylediler. Dehşete kapılıp korkmuştum, bu yüzden tüfeğin dipçiğiyle sırtıma vurdular.” diye konuştu.

Saad, daha sonra tanka yaklaşırken arkasından ateş edilerek sırtından vurulduğunu ancak yaralı olarak kurtulduğunu söyledi.

17 yaşındaki Filistinli Mohammad Shbeir da İsrail askerlerinin Han Yunus'taki evlerine yapılan baskın sırasında babasını ve kız kardeşini öldürerek kendisini esir aldığını anlattı.

Shbeir, "Beni canlı kalkan olarak kullandılar. Yıkılmış evlere, tehlikeli binalara veya mayın olabilecek yerlere götürdüler." dedi.

CNN, bu iddialar üzerine İsrailli askerlerin konuşması için platform sağlayan “Sessizliği Bozmak” adlı organizasyon ile temas kurduğunu ve kendilerine, İsrail ordusunun Gazze'de Filistinlileri canlı kalkan olarak kullandığı konusunda İsrailli asker ve Filistinlilerin tanıklıklarını doğrulayan fotoğraflar sağlandığını yazdı.

İşgalci İsrail ordusundan CNN’e yapılan açıklamada ise "tutuklu Filistinli sivillerin askeri operasyonlar için kullanılmasının kesinlikle yasak olduğu ve bunun ilgili protokoller ve talimatlarla çatışma sırasında sahadaki askerlere rutin olarak açıklandığı" iddia edildi.

Uluslararası hukuk, sivillerin askeri faaliyetlere karşı kalkan olarak kullanılmasını veya askeri operasyonlara zorla dahil edilmesini yasaklıyor. İsrail, uzun zamandır Hamas'ı Gazze'deki sivilleri canlı kalkan olarak kullanmakla eleştiriyordu.

ETİKETLER
Gazze
Sıradaki Haber
Pazaryerinde "Cumhuriyet ve Şehitler İçin Gençlik Yürüyüşü" yapıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:54
MSB: 7 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi
12:43
2 yaşındaki çocuk otobüs şoförünün 'Heimlich' manevrasıyla kurtarıldı
12:15
İzmir'de 5 kişinin öldüğü patlamaya 'gaz kaçağı' neden olmuş
12:03
CSO Cumhuriyet coşkusunu Türkiye ve Macaristan'da yaşatacak
12:00
Yunanistan'da papazlar gece kulübünde kara para aklama skandalına karıştı
11:54
Reel Kesim Güven Endeksi ekimde arttı
Taşköprü'nün 2 bin yıllık geçmişi Kent Tarihi Müzesi'nde sergileniyor
Taşköprü'nün 2 bin yıllık geçmişi Kent Tarihi Müzesi'nde sergileniyor
FOTO FOKUS
2 yaşındaki çocuk otobüs şoförünün 'Heimlich' manevrasıyla kurtarıldı
2 yaşındaki çocuk otobüs şoförünün 'Heimlich' manevrasıyla kurtarıldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ