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Güncel
AA 24.10.2024 18:30

Pazaryerinde "Cumhuriyet ve Şehitler İçin Gençlik Yürüyüşü" yapıldı

Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde "Cumhuriyetin 101. Yılı ve Şehitler İçin Gençlik Yürüyüşü" gerçekleştirildi.

Pazaryerinde "Cumhuriyet ve Şehitler İçin Gençlik Yürüyüşü" yapıldı

İlçe stadından başlayan yürüyüş Pazaryesi Şehitliğine kadar devam etti.

Şehitlikte İstiklal Marşı ve yapılan duanın ardından yürüyüş sona erdi.

İlçe Kaymakamı Ahmed Tayyib Kahraman, "Dün menfur bir saldırıda melanet PKK terör örgütünün Ankara TUSAŞ'ta 5 vatandaşımızı şehit etmesinden sonra bu yürüyüşümüzü şehitlerimize ithafen yapmaya karar verdik. Şehitlerimize Allah’tan rahmet yakınlarına baş sağlığı diliyoruz. Yaralılarımıza da acil şifalar temenni ediyoruz."dedi.

Etkinliğe, Belediye Başkanı Zekiye Tekin, İlçe Jandarma Komutanı Recep Kuş, İlçe Emniyet amiri Tahir Oğul, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Lütfü Akyüz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Ekinci, Askeri ve Emniyet personelleri, öğretmen ve öğrenciler ile vatandaşlar katıldı.

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