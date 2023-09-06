Az Bulutlu 28.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 06.09.2023 17:17

Çin'den ASEAN ülkeleri ile Japonya ve Güney Kore'ye "soğuk savaşa karşı çıkma" çağrısı

Çin, ABD ile jeostratejik rekabetin ve gerilimlerin arttığı bir dönemde Güneydoğu ve Doğu Asya ülkelerine "bloklar arası cepheleşmeye ve yeni bir soğuk savaşa karşı çıkma" çağrısı yaptı.

Çin'den ASEAN ülkeleri ile Japonya ve Güney Kore'ye "soğuk savaşa karşı çıkma" çağrısı
[Fotograf: Reuters]

Başbakan Li Çiang, Endonezya'nın başkenti Cakarta'da 43. ASEAN Zirvesi marjında düzenlenen 26. ASEAN+3 Zirvesi'nde, ASEAN ülkeleri ile Japonya ve Güney Kore'nin liderleriyle bir araya geldi.

Li, zirvede liderlere hitaben yaptığı konuşmada, "İçinde bulunduğumuz anda taraf tutmaya, bloklar arası cepheleşmeye ve yeni bir soğuk savaşa karşı çıkmak büyük önem taşıyor." dedi.

Ülkeler arasındaki anlaşmazlıkların, yanlış anlamalardan ve çıkar çatışması algılamasından, bazen de "uygunsuz dış müdahalelerden" kaynaklandığını ifade eden Li, "Hepimiz için önemli olan sorunlarımızla yüzleşmek, yanlış anlamaları gidermek ve farklılıklarımızı yönetmek olmalı." diye konuştu.

Çin, Japonya, Güney Kore ve ASEAN ülkelerinin "ortak bir yurdu" paylaştığını vurgulayan Li, "Burada barış ve refah olursa bundan hepimiz faydalanırız, çalkantı ve kargaşa olursa bundan hepimiz zarar görürüz." değerlendirmesinde bulundu.

Çin, son dönemde Kuzey Doğu Asya komşuları Japonya ve Güney Kore'nin ABD ile yakınlaşmasından duyduğu rahatsızlığı sıkça dile getiriyor. Ayrıca ABD'nin Hint-Pasifik stratejisi çerçevesinde Çin'e karşı bölgedeki müttefikleriyle ilişkilerini sıkılaştırma girişimlerini, kendisine karşı "dışlayıcı blok oluşturma girişimi" olarak görüyor.

Pekin yönetimi, ABD'nin, İngiltere ve Avustralya arasındaki AUKUS ittifakı, Hindistan, Japonya ve Avustralya ile Dörtlü Güvenlik Diyaloğunun (QUAD) yanı sıra Japonya ve Güney Kore ile üçlü savunma işbirliğini geliştirmesine, ASEAN üyeleri Filipinler, Endonezya ve Vietnam ile ikili düzeyde askeri işbirliğini artırmasına şüpheyle yaklaşıyor.

ETİKETLER
Çin
Sıradaki Haber
Mardin'de üniversite öğrencilerin ihtiyacı karşılanacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:33
Yasa dışı geçiş yapmaya çalışan 16 kişi yakalandı
17:27
Bakan Bolat: İhracatın yıl sonunda 255 milyar dolara çıkmasını öngörüyoruz
17:27
İngiltere'de hava trafik sistemindeki sorunun kaynağı belli oldu
17:22
Filistin, Papua Yeni Gine'nin Kudüs'te İsrail Büyükelçiliği açmasını kınadı
17:44
Almanya yıl sonuna kadar 10 bin Ukraynalı askeri eğitmiş olacak
17:12
İklim değişikliği, sıcak hava dalgalarının sıklığı ve yoğunluğunu artırıyor
Kırklareli'deki selde hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e yükseldi
Kırklareli'deki selde hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e yükseldi
FOTO FOKUS
Ağır hasarlı iki bina patlayıcıyla yıkıldı
Ağır hasarlı iki bina patlayıcıyla yıkıldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ