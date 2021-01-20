Van'da alınan bilgiye göre, bölgede etkili olan kar ve tipi ulaşımda aksamalara neden oluyor.

Olumsuz hava koşullarının oluşturduğu risk nedeniyle önceki gün trafiğe kapatılan Van-Çatak kara yolunun Elmacı ve Görentaş mahalleleri arasına çığ düştü.

Karayolları 11. Van Bölge Müdürlüğü karla mücadele ekiplerinin 3 saatlik çalışmasının ardından yol açılabildi.