Haber Giriş: 20 Ocak 2021 Çarşamba 17:03Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çığ nedeniyle kapanan Van-Çatak kara yolu 3 saatlik çalışmayla açıldı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Van'da çığ düşmesi nedeniyle kapanan Van-Çatak kara yolu, ekiplerin 3 saatlik çalışması sonucu ulaşıma açıldı.
Van'da alınan bilgiye göre, bölgede etkili olan kar ve tipi ulaşımda aksamalara neden oluyor.
Olumsuz hava koşullarının oluşturduğu risk nedeniyle önceki gün trafiğe kapatılan Van-Çatak kara yolunun Elmacı ve Görentaş mahalleleri arasına çığ düştü.
Karayolları 11. Van Bölge Müdürlüğü karla mücadele ekiplerinin 3 saatlik çalışmasının ardından yol açılabildi.
Etiketler: Ulaşım
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