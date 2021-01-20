Kendi alanlarındaki başarılarının yanında turizm sektörüne potansiyel katkı verecek kişilere verilen Turizm Özel Elçisi unvanının yeni sahibi Türk iş insanı Yavuz Yükselir oldu. Daha önce Turizm Özel Elçisi ilan edilenler arasında Lionel Messi, Giorgio Armani ve Antonio Banderas gibi isimler bulunuyor.

Merkezi İspanya'nın başkenti Madrid'de olan Dünya Turizm Örgütünün 113'üncü genel kurul toplantısının ardından düzenlenen törende Yükselir'e ‘Turizm Özel Elçisi’ unvanı, UNWTO Genel Sekreter Zurab Pololikashvili tarafından verildi. Daha önce Turizm Özel Elçisi ilan edilenler arasında Lionel Messi, Giorgio Armani ve Antonio Banderas gibi isimler bulunuyor.

Dünya Turizm Örgütü Elçiliğine seçilen Yükselir, aldığı unvandan duyduğu mutluluğu aktardı:

"Bizim için çok gurur verici bir unvan. Global arenada ülkemizi temsil edebileceğimiz platformlardan biri olan Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü'nde bu şekilde yer almak ve Türkiye'nin lobi faaliyetini yapma imkânı elde etmek beni çok mutlu etti. Türkiye'den gelen bir iş insanı olarak orada Türk Medeniyetinin farklılığını ve önemini tüm dünyaya anlatmak için şimdiden çok heyecanlıyım"

Dünya'da ilk defa hem Türk hem de Müslüman olan biri Birleşmiş Milletler Turizm Örgütü'nün özel elçisi oldu.

