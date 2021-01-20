Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince alınan bir istihbarat üzerine bir eve operasyon düzenlendi.

Operasyonda 1 kilo 250 gram esrar ele geçirilirken, bir şüpheli gözaltına alındı.

Ayrıca, jandarma ekiplerinin kent genelinde sürdürdüğü çalışmalarda yurda kaçak yollardan sokulmuş 2 bin 567 paket bandrolsüz kaçak sigara ele geçirilirken 25 kişi hakkında adli işlem yapıldı.