Haber Giriş: Kaynak: AA
Çekmeköy'deki orman yangını söndürüldü
[Fotoğraf: AA]
Çekmeköy'de ormanlık alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Alemdağ'daki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince kontrol altına alınarak söndürülen yangında yaklaşık 15 dönümlük alan zarar gördü.
Ekiplerin bölgede soğutma çalışmaları ve yangının çıkış nedenine ilişkin incelemeleri sürüyor.
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