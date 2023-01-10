Haber Giriş: 10 Ocak 2023 Salı 17:02Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çankırı'da hırsızlık iddiasıyla ilgili bir şüpheli tutuklandı
Yapraklı ilçesinde bir evden hırsızlık yaptığı iddia edilen şüpheli tutuklandı.
İlçeye bağlı Ayseki köyünde bir kişinin ikametinde meydana gelen hırsızlık olayının ardından jandarma ekiplerince çalışma başlatıldı.
Yapılan çalışma sonucunda hırsızlık şüphelisi gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Etiketler: Çankırı
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