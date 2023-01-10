Haber Giriş: 10 Ocak 2023 Salı 16:49Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kastamonu'da kaçak kazı yapan 8 kişi suçüstü yakalandı
[Fotoğraf: (Arşiv)]
Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde düzenlenen operasyonda kaçak kazı yapen 8 şüpheli suçüstü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince tarihi eser kaçakçılığını önlemeye yönelik çalışma başlatıldı.
Ekiplerce Taşköprü ilçesinde düzenlenen operasyonda, define bulmak amacıyla kaçak kazı yapan F.S, O.A, F.Y, M.A.K, H.P, F.D, S.P. ve M.K. suçüstü yakalandı.
Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Etiketler: Kastamonu Kaçak Kazı Suç Örgütü
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