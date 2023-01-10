İl Özel İdaresi Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirilen programda konuşan Sinop Vali Yardımcısı Ali Osman Bulat, Sinop'ta görevini özveriyle yapan tüm basın mensuplarının günlerini kutladı.

Gazetecilere meslek hayatlarında başarılar dileyen Bulat, "Sinop'ta kamu kuruluşları ile basın mensuplarımız arasında güzel bir iş birliği var. Bu uyumlu çalışmanın artarak devam etmesini temenni ediyoruz. Sizlere meslek hayatlarınızda başarılar diliyorum." dedi.