Isparta’da 3. sınıf öğrencisi Havva Ebrar Can ve 6. sınıf öğrencisi Emir Talha Yıldızhan Uluslararası Caribou Matematik yarışmasında dünya birincisi oldular.



Şehit Polis Mehmet KaracaTilki Bilim ve Sanat Merkezinde (BİLSEM) eğitim gören 11 yaşındaki Emir Talha Yıldızhan, ve 9 yaşındaki Havva Ebrar Can Kanada merkezli düzenlenen Caribou Matematik yarışmasında kendi kategorilerinde sorulan tüm soruları doğru yanıtlayarak dünya birincisi oldular.



"Matematiği çok seviyorum ve derece aldığım için çok mutluyum"



İlkokul kategorisinde 9 bin 625 kişiyi geride bırakarak birincilik elde eden Havva Ebrar Can matematiğe olan ilgisinin 5 yaşından beri olduğunu belirterek “ Bilsem’ de ki öğretmenlerim bu ilgimi fark edince beni olimpiyatlara soktular. Orada 12 soruda 12 doğru yaptım. Matematiği çok seviyorum ve derece aldığım için çok mutluyum. Öğretmenlerime çok teşekkür ediyorum” dedi. Emir Talha Yıldızhan ise kendi kategorisinde 18 bin 33 öğrencinin katıldığı yarışmada sorulan 15 sorunun tamamını doğru cevapladı.



Yıldızhan yarışmada bir derece beklediğini dile getirerek “ birinci olmayı pek düşünmüyordum ama bir derece bekliyordum. Böyle bir başarı ile şehrimi ve ülkemi temsil ettiğim için çok mutluyum. Üzerimde emeği olan tüm öğretmenlerime ve aileme teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu. Emir Talha büyüyünce beyin cerrahı olmak istediğini dile getirdi.





Şehit Polis Mehmet KaracaTilki Bilim ve Sanat Merkezi matematik öğretmeni Derya Deniz Gür yarışma hakkında bilgiler vererek “ Caribou Matematik sınavı uluslararası bir sınav. Öğrencilerimiz online İngilizce bir sınava dahil oluyorlar. Ortaokul kısmında 15 soru ve ilkokul kısmında 12 sorudan oluşuyor ve iki öğrencimizde bulundukları kategorilerde tam net yaparak dünya birinciliklerini aldılar” dedi.Öğrencilerinin elde ettikleri başarıdan dolayı çok gururlandıklarını dile getiren Gür “ öğrencilerimizi bu tür yarışmalara sokarak yönlendirmeye çalışıyoruz. Onlara güvenimiz sonsuz. Bu Caribou Matematik sınavına da öğrencilerimizi yönlendirdik. Onlardan böyle dereceler aldıkça hepimiz çok gururlandık. Bu kadar güzel başarılar bekliyorduk ama iki tane birden dünya birincimiz olunca çok gururlandık” dedi. Havva Ebrar Can’ın babası Mesut Can ise bu başarıdan dolayı çok mutlu ve gururlu olduklarını belirterek “ kızımıza güveniyorduk ama böyle bir sonuç gelmiş olması bize de çok hoş bir sürpriz oldu. Isparta Bilsem’ de ki çocukların hepsine ve Ebrar’a güveniyorum. Bu tarz başarıların geleceğine çocuklarımıza güvendiğim için bekliyorum” şeklinde konuştu