Haber Giriş: 10 Ocak 2023 Salı 16:27Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tokat'ta bir apartmanın çatısında çıkan yangın söndürüldü
Tokat'ta bir apartmanın çatısında çıkan yangın hasara neden oldu.
Ali Paşa Mahallesi'nde Tokat Valiliği binasının yanında bulunan bir apartmanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangını gören vatandaşlar itfaiyeye haber verdi. Tokat Valisi Numan Hatipoğlu da yangın yerine gelerek, çalışmaları takip etti.
Tokat Belediyesi itfaiye ekiplerinin yaklaşık 30 dakikalık çalışması sonucunda söndürülen yangında, çatıda hasar oluştu.
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