Muş Valisi İlker Gündüzöz, konuya ilişkin `Demek ki artık batıdaki müteşebbislerimiz doğudaki imkanların farkındadır. Doğunun huzur ve sükun ortamı onları etkiliyor” dedi.

Sultan Alparslan ve Sungu Tekstil kentlere ilave olarak bu yıl 11 bin metrekare alan üzerine inşa edilen 4 yeni fabrika binası üretime başlayacak. Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde; Muş İl Özel İdaresi, Muş Belediyesi ve DAKA'nın destekleriyle 4 tekstil fabrikası inşa edildi. Muş’ta tekstil alanında hizmet vermek için kurulan fabrikalar, valilik toplantı salonunda düzenlenen imza töreni ile üreticilere teslim edildi. Bin 500 kişinin istihdam edileceği bu fabrikalar ile birlikte Muş, tekstil üssü olacak.

Muş Valisi İlker Gündüzöz, `Demek ki artık batıdaki müteşebbislerimiz doğudaki imkanların farkındadır. Doğunun huzur ve sükun ortamı onları etkiliyor” diye konuştu.

Düzenlenen törende açıklamalarda bulunan Vali İlker Gündüzöz, tekstil kent yatırımları konusunda yoğun mesai harcadıklarını ifade ederek, `Malumunuz olduğu üzere birkaç yıldır tekstil kent yatırımları konusunda yoğun mesaimiz var. Tabii bu işin çeşitli paydaşları var. Bize bu finansmanı sağlayan genç istihdamına yönelik proje olduğu için Gençlik Spor Bakanlığı, Sanayi Bakanlığı üzerinden DAKA'dan gelen bir finansmanla sağlanıyor. Bu finansmanın yerelde de ayakları var. Özellikle İl Özel İdaremiz, Muş Belediyemiz bu finansmanda paydaşlar olarak yer almaktadır. Bu yıl Sultan Alparslan Tekstilkent'in içerisine 2 bin metrekare ilave yatırımımız oldu. Onu da ilgili firmaya bugün teslim ettik. İnşallah orada da yakında üretim başlayacak. Bir de daha önceki yıllarda kurulmuş Sungu Tekstilkent çok randımanlı çalışmıyordu, birtakım hukuki problemler vardı; bunlar da çözüldü. Buraya da iki tane 2 bin metrekare, bir tane 5 bin metrekare olmak üzere ilave yatırımımız oldu. Bu ilaveler geçen yıllardaki fabrikalarla birlikte önemli istihdamlar sağlayacak. Geçen yılın istihdamını bir tarafa koyuyoruz, o önemli bir kapasite oluşturdu` şeklinde konuştu.

`Muş'un sorunları çözüldü`

Muş'un spor, eğitim, altyapı ve içme suyu gibi pek çok alanda sorunların çözüldüğünü ifade eden Gündüzöz, şunları aktardı:

`Fakat bu yılın istihdamı; toplamda 11 bin metrekare bir alan ve 4 fabrikadır. Bu 4 fabrikanın da bin 500 istihdam taahhüdü ile üretim başlayacak. Tabii bu zaman içerisinde 3 binlere sadece bu ilaveler olacağını düşünüyoruz. Hane başı büyüklüğümüzün 5’e yakın olduğu düşünülürse, bin 500 kişiyi ilk etapta doğrudan etkileyecek bir yatırımdır. Merkez nüfusumuzun 100 bin olduğu düşünülürse bu rakımda önemli ölçüde kişiye dokunduğunu ifade etmek gerekir. Tabii bu Sultan Alparslan Tekstilkent konusunda Gençlik Spor Bakanımıza, Sanayi Bakanımıza teşekkürlerimizi arz ediyoruz ama esasen işin arkasında Cumhurbaşkanımız ve onun iradesi var. Tekstil ve diğer alanlardaki vizyonel yatırımlar hep onun sayesinde olmuştur` ifadelerini kullandı.

Vali Gündüzöz; Muş’un spor, eğitim, altyapı ve içme suyu olsun pek çok alanda sorunlar çözülmüş ya da çözülmek üzeredir. Şimdi en önemli kavgamız istihdamdır. İstihdam konusunda çok önemli bir avantajımız var. Biz genç nüfusu fazla olan bir iliz, bu avantajımızı da sonuna kadar kullanacağız. Yine merkezde isim babalığını benim yaptığım Sultan Alparslan Tekstilkent'in fikir babalığı ise İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu’ya aittir. Dolayısıyla İçişleri Bakanımıza buradan hürmetle anmak bir görevdir. Bu alan İl Özel İdaremizin mülkiyetindedir. Özel İdarenin başta genel sekreteri olmak üzere genel meclis başkanından üyelerine kadar bu işte emeği vardır. Yine arazinin tahsis aşamasında Muş Belediye Başkanımızın milletvekilimizin emeği vardır. Dolayısıyla bu el birliği ile yürütülen bir çalışmadır. Bu çalışmadan inşallah Muşlular istifade edecektir. Burası bir tekstil üssü olacak ve doğunun yükselen yıldızı olacak. Akşamları tekstilkentin önünden geçince, gençlerin işten çıktığını, yanımdan mutlu mutlu geçtiklerini görünce ben de mutlu oluyorum. Allah müteşebbislerimin kazancını hayırlı etsin. Helalinden bol kazanç diliyorum. Bazı müteşebbislerimiz Muş’un yerli sermayesi, bazıları ise Muş ile hiç alakası olmayan kişilerdir. Bu da iyi bir şeydir. Şimdi Muş’u ve doğuyu bilmiyor ama buranın şartlarının uygun olduğunu değerlendirerek geliyor. Bu çok önemlidir. Demek ki artık batıdaki müteşebbislerimiz doğudaki imkanların farkındadır. Doğunun huzur ve sükun ortamı onları etkiliyor. Gelen firmamız İzmir’den geldi. Sonuç itibarıyla bura İzmir kadar önemli bir tekstil yatırımına imkan veren ve daha büyük avantajları olan bir il. Bu duygu ve düşüncelerle yatırımın ve imza törenimizin hayırlı olmasını temenni ediyorum. İnşallah en yakın zamanda fabrikalarımız çalışır haldeyken ziyaret etmek bizlere nasip olur` ifadelerine yer verdi.

Muş Valisi İlker Gündüzöz başkanlığında valilik toplantı salonunda düzenlenen imza törenine; Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Arif Taşdemir ve firmaların yetkilileri katıldı.