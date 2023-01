Gümüşhane’de 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle kentte görev yapan gazetecilerle bir araya gelen Vali Taşbilek, “Bizim göremediklerimizi bize gösterdiğiniz için sizlere teşekkür ediyoruz” dedi.



Vali Taşbilek, İl Jandarma Komutanlığı Sosyal Tesislerinde düzenlenen programda Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Sezai Köprülü, Valilik Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Engin Doğru ve kentte görev yapan gazetecilerle bir araya geldi.



Burada yaptığı konuşmada 4 yılı aşkın bir süredir Gümüşhane’de görev yaptığını ve bu süre zarfında büyüklerin sevgisini, küçüklerin saygısını her zaman gördüklerini kaydeden Vali Taşbilek, “Çok güzel bir çalışma iklimi içerisinde, sevgiye dayalı, saygıya dayalı bir aile ilişkisi içerisinde sizlerle beraber olmaya çalıştık. Eksiklerimiz, kusurlarımız olabilir. Benim nazarımda basın demokrasinin dördüncü gücüdür. Çünkü önemli bir güç ve çok önemli bir kavramdır. Kamu hizmeti yürütülürken, sunulurken bizim çevremizdeki insanlar belki bize kral çıplak demeyebilir ama yaptığımız hizmetlerden dolayı, bir işi yaparken iyi niyetli olarak başladığımız bir işte bile toplumun genelinin yararına umarken bile belki bilmeyerek, istemeyerek birilerinin zarar görmesine, incinmesine sebep olacağınız durum olabilir. Bu noktalarda da basınımızın yapıcı eleştirileri, yapıcı yaklaşımları bizim için bizi geliştirme noktasında, yanlışlardan uzaklaşma noktasında benim için çok kıymetli” dedi.



“Basının kamu hizmeti, kamusal sorumluluğu var”



Kul olmanın eksiklik gerektirdiğine vurgu yapan Vali Taşbilek, “Ben herşeyi doğru yaptığını iddia eden insanlardan değilim. Allah hepimizi kul yaratmış. Yapmış olduğumuz hizmetlerde bilerek, isteyerek böyle bir şey içerisine girmek istemeyiz ama bizden kaynaklanmayan, bizim hiyerarşimiz içerisinde bir eksiklik olabilir, bir yanlışlık olabilir. Bunun sonucunda herhangi bir vatandaşımız incinebilir. Bunun engellenmesi de kimin vasıtasıyla olursa olsun benim için çok kıymetli, çok kutsal. Basının böyle bir kamu hizmeti var, kamusal sorumluluğu söz konusu. Basından gelen bu manada yapıcı her konu, her eleştiri benim kendime çeki düzen verme, idare ettiğim sisteme çeki düzen verme, ilimdeki hiyerarşik yapı içerisindeki kamu görevlilerinin eksiklerini görüp takip edip vatandaşımızın incinmesini engelleyebilme noktasında çok kıymetli” diye konuştu.