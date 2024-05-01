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Türkiye
AA 01.05.2024 15:41

Aydın'da 3 aracın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Aydın'da 3 aracın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı

Aydın'dan Denizli yönüne ilerleyen M.A. idaresindeki tır, eski Polis Okulu Kavşağı'nda S.Ç. idaresindeki otomobile çarptı.

Çarpmanın etkisiyle otomobil, önündeki Y.K. idaresindeki plakalı otomobile arkadan çarptı.

Kazada sürücü S.Ç. yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan S.Ç.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaza nedeniyle bir süre kontrollü olarak sağlanan trafik, araçların yoldan kaldırılmasının ardından normale döndü.

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Aydın Trafik Kazası
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