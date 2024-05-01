Aydın'da 3 aracın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı

Aydın'dan Denizli yönüne ilerleyen M.A. idaresindeki tır, eski Polis Okulu Kavşağı'nda S.Ç. idaresindeki otomobile çarptı.
Çarpmanın etkisiyle otomobil, önündeki Y.K. idaresindeki plakalı otomobile arkadan çarptı.
Kazada sürücü S.Ç. yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan S.Ç.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaza nedeniyle bir süre kontrollü olarak sağlanan trafik, araçların yoldan kaldırılmasının ardından normale döndü.