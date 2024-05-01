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Türkiye
AA 01.05.2024 15:24

Gönüllü gençler camilerin zarar gören süslemelerini onarıyor

Iğdır'da camiye giden gençlerin fark ettikleri hasarların ardından "Restore Edilmemiş Cami Kalmasın Projesi" başladı. Gönüllü gençler ve eğitmenler, kentteki camilerin zarar gören ve silinen süslemelerini onarıyor.

Gönüllü gençler camilerin zarar gören süslemelerini onarıyor

Iğdır Gençlik ve Spor Müdürlüğü Gençlik Merkezindeki hat sanatı, resim ve kalem işi kursuna katılan gençler, namaz için gittikleri camilerde süslemelerde hasarlar olduğunu görünce durumu idarecilere haber verdi.

Bunun üzerine nisan ayı başında İl Müftülüğü işbirliğinde hayata geçirilen projeyle, hasar görmüş, desenleri ve figürleri silinmiş camiler belirlendi.

Gönüllü gençler ile resim ve kalem işi sanatı eğitmenleri, tarihi özelliği bulunmayan camilere giderek onarım gereken bölümlere aslına uygun şekilde restorasyon uyguluyor.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Haftada 1 camiyi restore ediyorlar

Iğdır Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün İl Müftülüğünden aldığı liste dahilinde çalışan gönüllüler, haftada 1 camiyi restore ediyor.

Şimdiye kadar iki cami ile bir mescitte hat ve resim çalışması yapan gönüllüler, kent genelinde restorasyona ihtiyaç duyulan bütün camilerde projeyi devam ettirmeyi hedefliyor.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Namaza giden gençler hasarları fark edip projeye başladı

Projede gönüllü çalışan Nurgül Akkuş, namaza giden gençlerin camilerdeki hasarları fark etmeleri üzerine projenin hayata geçirildiğini söyledi.

Hasar görmüş camileri belirleyip buralarda çalışmaya başladıklarını anlatan Akkuş, "Gittiğimiz camilerde hasar görmüş nakış işlemelerini ve kalem işlemelerini yeniden düzenleyip restore ediyoruz" dedi.

Gençlik Merkezinde görevli resim eğitmeni Şeyma Nur Yılmaz da proje dahilinde camilerin yanı sıra mescitlerde de çalışma sürdürdüklerini belirtti.

Gönüllülerle önemli bir çalışmanın hayata geçirildiğini vurgulayan Yılmaz, şunları kaydetti:

"Gerek tadilatta gerekse bir şekilde bozulan desenlerin ve yazıların tekrar işlemesini, düzeltilmesini, renklendirilmesini yapıyoruz. Iğdır Gençlik Merkezindeki gönüllü gençlerimizle kent genelinde iki cami, bir mescitte çalışma yaptık. Sırada bekleyen camilerimiz var. İnşallah bu şekilde müdürlerimizin de desteğiyle daha güzel işlere vesile olacağız."

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

"Muhteşem bir sanatla gençlerimizin elinde tekrar hayat buldu"

Çalışma yapılan Hacı Mehmet Camii'nin imamı hatibi Osman Aydın da camilerinde gönüllü çalışma yapan gençleri tebrik etti.

Camideki tadilat esnasında bazı süslemelerde hasar oluştuğunu anlatan Aydın, "Arkadaşlar kalem işiyle oldukça hoş bir şekilde tamirat yaptılar. Bütün nakışlar ve yazılar, muhteşem bir sanatla gençlerimizin elinde tekrar hayat buldu" dedi.

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