İl Jandarma Komutanlığı tarafından, Haserek Kayak Merkezinde çığ, deprem gibi doğal afetlerde arama ve kurtarma faaliyetlerini yürütmek, olumsuz hava ve arazi koşullarında yaralıları tahliye etmek, mahsur kalma, kaza gibi olaylarda ilk müdahaleyi yapmak için tatbikat gerçekleştirildi.

Tatbikat için görevlendirilen Jandarma Özel Asayiş Komutanlığına bağlı 1 Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi, kayak merkezinde yaşanabilecek kaza ve afet senaryolarını canlandırdı.

[Fotoğraf: DHA]

Senaryo gereği, telesiyejin arızalanması sonucu bir kişinin telesiyejde mahsur kalarak donma tehlikesi ile karşı karşıya kalması olayı JAK timlerine bildirildi. JAK timleri, olay yerine gidilerek mahsur kalan kişiyi halatlarla emniyetli bir şekilde telesiyejden tahliye etti. Tahliye edilen kişi, 112 sağlık ekiplerine teslim edildi.

Bir diğer senaryoda da, yoğun kar ve sis nedeniyle arazide kaybolan 1 kişi için arama çalışmaları yapıldı.

[Fotoğraf: DHA]

Jandarma Arama Kurtarma Köpeği ‘Abalı’ da tatbikata katılarak, kaybolan ve soğuktan donmak üzere olan kişiyi tespit etti. Ekipler tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından sedyeye alınan kişi, bulunduğu yerden kurtarıldı.