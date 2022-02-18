Haber Giriş: 18 Şubat 2022 Cuma 17:51Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çankırı'da bandrolsüz makaron ele geçirildi
[Fotoğraf: İHA]
Çankırı'da düzenlenen operasyonda 17 bin 200 boş makaron ile çeşitli uyuşturucu madde ele geçirildi.
Çankırı İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılara yönelik operasyon düzenlendi.
Şüphelilere ait ev ve araçlardaki aramada, 17 bin 200 bandrolsüz boş makaron, 2,4 kilogram kıyılmış tütün, 2 sigara sarma makinesi ve 1,297 gram uyuşturucu madde bulundu.
Olayla ilgili M.S, R.D, B.U, O.Ü. ve O.K. hakkında yasal işlem başlatıldı.
Etiketler: Çankırı Makaron Uyuşturucu
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