Kırıkkale Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, ilçeye bağlı Hacıbalı köyünde B.I'ya ait evden eşya çalınmasıyla ilgili zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

Olayın şüphelilerinin 40 yaşındaki Ü.Ö. ve 44 yaşındaki A.Y. olduğunu, çaldıkları malzemeleri A.Ö'ye sattıklarını tespit eden ekipler, şüphelileri gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Ü.Ö ve A.Y. nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, A.Ö. ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

Çalınan malzemelerin bir kısmı da sahibine teslim edildi.