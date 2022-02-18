Haber Giriş: 18 Şubat 2022 Cuma 17:31Son Güncelleme: Kaynak: AA
Iğdır'da kaçakçılık operasyonu
[Fotoğraf: AA/Arşiv]
Iğdır'da kaçakçılık operasyonlarında gözaltına alınan 8 kişi tutuklandı.
Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekiplerince, kentte kaçakçılığın önlenmesi amacıyla yapılan 15 günlük çalışmada 49 kişi hakkında işlem yapıldı.
Gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 8 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Operasyonlarda kaçak 250 şişe parfüm, 39 litre etil alkol, 39 kilogram çay, 74 bin 200 makaron, 6 bin 368 paket sigara, 9 şişe kaçak içki, 17,8 kilogram nargile tütünü ve bir tabanca ele geçirildi.
Etiketler: Iğdır Kaçak İçki Kaçakçılık Makaron Polis Sigara
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