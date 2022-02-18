Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekiplerince, kentte kaçakçılığın önlenmesi amacıyla yapılan 15 günlük çalışmada 49 kişi hakkında işlem yapıldı.

Gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 8 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Operasyonlarda kaçak 250 şişe parfüm, 39 litre etil alkol, 39 kilogram çay, 74 bin 200 makaron, 6 bin 368 paket sigara, 9 şişe kaçak içki, 17,8 kilogram nargile tütünü ve bir tabanca ele geçirildi.