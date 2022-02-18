Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, gübre fiyatlarına yüzde 30 indirim yapılmasının fındık üreticilerini sevindirdiğini söyledi.

Ordu'da yaygın olarak fındık tarımı yapıldığına işaret eden Soydan, üreticilerin fındık bahçelerinde yazlık gübrelerinin kullanımı sürecine girdiğini aktardı.

Soydan, özelikle fındık için önemli bazı gübrelerin martın ilk haftasından itibaren fındık bahçelerine atılmaya başlanacağını belirterek, bu sürecin mayıs sonuna kadar süreceğini ifade etti.

"Üreticiler endişeliydi, şu an memnun"

Üreticilerin son dönemde fiyatlardaki artış nedeniyle bahçesine verim getirecek gübreyi atma konusunda endişeleri olduğunu dile getiren Soydan, "Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı yüzde 30'luk düşüşten, özellikle bölgemizde kullanılan 20'ye 20 ve 26 azot gübrelerin faydalanacak olmasından son derece memnunuz" dedi.

Ayrıca son yıllarda yürütülen çeşitli projeler kapsamında çiftçilerin bahçelerinde gübreleri bilinçli kullandığını belirtti. Bu sayede son yıllarda fındıkta kalite ve verim artışı olduğu gözlemlendi.

Öte yandan yapılan bu yüzde 30'luk indirimle gübrenin tonunda 2500 lira üreticinin cebinde kalacak.