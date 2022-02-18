Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 29 Ocak - 4 Şubat tarihleri arasında 100 binde vaka sayısı en çok artan 10 ili geçtiğimiz günlerde açıklamıştı.

Uşak, yapılan açıklamada üst üste 3 hafta en çok artış gösteren iller arasına girdi.

29 Ocak-4 Şubat arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilimiz: Samsun, Tokat, Ordu, Uşak, Artvin, Giresun, Karabük, Amasya, Çorum, Adana. pic.twitter.com/bcGpct0VV7 — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) February 14, 2022

22 - 28 Ocak tarihlerinde 100 binde 794.46 olan vaka sayısı, yine artış göstererek 100 binde bin 262.48 oldu.

Ayrıca Ege Bölgesi’nde üç hafta öncesine kadar en düşük vaka sayısı olan ve “Ege’nin İncisi” olarak da adlandırılan Uşak, en az iki doz aşılama oranına göre 83,5 ile mavi kategoride yer alıyor.

Bu artışın ardından Uşak İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yeniden harekete geçti. Kentin en işlek caddesi olarak bilinen İsmet Paşa Caddesi’nde resmi asayiş şube ekipleri maske, mesafe ve hijyen konularında uyarılarda bulunurken, resmi araçlardan da vatandaşlara anonsla uyarılar yapıldı.