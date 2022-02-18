Haber Giriş: 18 Şubat 2022 Cuma 16:48Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bayburt'ta su tüketim bedeline KDV indirimi
Bayburt Belediyesi, su abonelerinden alınan Katma Değer Vergisi oranında yüzde 7 indirim yaptı.
Bayburt Belediyesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısı üzerine, su ücretlerindeki Katma Değer Vergisi (KDV) oranının yüzde 8'den yüzde 1'e düşürülmesiyle yüzde 7 oranında indirim yaptı.
Suda KDV indirimi uygulaması, Bayburt Belediyesi ve alt kuruluşlarının sosyal medya hesaplarından da duyuruldu.
Enflasyonla mücadele kapsamında, #Su kullanım bedelindeki %8 olan KDV ORANINI %1'E İNDİRDİK pic.twitter.com/ZNJdFOO7eM— Bayburt Belediyesi (@Bayburt_Bld) February 17, 2022
Etiketler: Bayburt
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