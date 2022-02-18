Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile gıdadaki KDV oranının yüzde 8'den 1'e indirildiğini hatırlattı.

Belediye meclis üyeleriyle yapılan istişare toplantısında, Yozgat halkına ucuz ve temiz su kullandırma adına KDV indirimine ilave olarak tüm su abonelerine yüzde 10 oranında ek indirim uygulanacak.

Böylece Cumhurbaşkanlığı kararınca uygulanan yüzde 7’lik indirim oranı yüzde 17’ye yükseltilmiş olacak.

Yapılan yüzde 10'luk indirim ise belediye kaynaklarından karşılanacak.