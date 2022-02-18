Haber Giriş: 18 Şubat 2022 Cuma 16:12Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Batman’da kumar baskını
[Fotoğraf: İHA]
Batman’da, polis ekipleri 3 farklı adrese düzenlendiği kumar operasyonunda 10 kişiye 18 bin TL para cezası verdi. Kumar oynatan 3 kişi hakkında ise adli işlem başlatıldı.
Batman'da polis ekipleri kumar oynatıldığına dair 3 farklı adres tespit etti ve çalışma başlattı.
Şahıslar, denetimi engellemek için dış kapıları kepenkle kapatıp, kapıları kilitledi.
Öte yandan polislerin geldiğinden haberdar olmak için kamera sistemi kuruldu ve dışarıda "gözcü" diye tabir edilen kişileri görevlendirdi.
Kumar oynatan 3 şahsa, “kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçundan” adli işlem yapıldı, 10 kişiye ise kumar oynamaktan 18 bin 190 TL idari para cezası uygulandı.
Kumarda kullanıldığı değerlendirilen 2 bin 700 TL para, 45 adet poker puluna ve 312 adet iskambil kağıdına el konuldu.
Ayrıca 3 adresin mühürlenmesi için gerekli işlemler başlatıldı.
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