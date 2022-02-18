Batman'da polis ekipleri kumar oynatıldığına dair 3 farklı adres tespit etti ve çalışma başlattı.

Şahıslar, denetimi engellemek için dış kapıları kepenkle kapatıp, kapıları kilitledi.

Öte yandan polislerin geldiğinden haberdar olmak için kamera sistemi kuruldu ve dışarıda "gözcü" diye tabir edilen kişileri görevlendirdi.

Kumar oynatan 3 şahsa, “kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçundan” adli işlem yapıldı, 10 kişiye ise kumar oynamaktan 18 bin 190 TL idari para cezası uygulandı.

Kumarda kullanıldığı değerlendirilen 2 bin 700 TL para, 45 adet poker puluna ve 312 adet iskambil kağıdına el konuldu.

Ayrıca 3 adresin mühürlenmesi için gerekli işlemler başlatıldı.