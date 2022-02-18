Eskişehir'de aralarında husumet bulunan kişiyi öldürdüğü ileri sürülen tutuklu sanık, 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında tutuklu sanık Kerim Enes B. ile taraf avukatları mahkeme salonunda hazır bulundu.

Sanık Kerim Enes B. savunmasında "Ben sadece kendimi savunma amaçlı hareket ettim. Maktulü öldürme ya da yaralama kastım yoktu. Pişmanım" dedi.

İyi hal indirimi uygulandı

Mahkeme heyeti, "Kasten öldürme" suçundan yargılanan Kerim Enes B. hakkında iyi hal indirimi uygulayarak sanığın 25 yıl hapisle cezalandırılmasına karar verdi.

Geçen yıl mayıs ayında, Hoşnudiye Mahallesi'nde bir içkili eğlence yerinde 2 yıl önce çıkan kavganın ardından aralarında husumet olduğu öğrenilen 38 yaşındaki Mustafa Koca ile Kerim Enes B, Büyükdere Mahallesi Saygılı Sokağı'nda karşılaşmış, çıkan kavgada bıçaklanan Koca yaşamını yitirmişti.