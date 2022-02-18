Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı,” Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı” Resmi Gazetede yayımlandı.

Enflasyonla mücadele kapsamında alınan karar ile birlikte, temel gıda ürünlerinde Katma Değer Vergisi (KDV) yüzde 8’den yüzde 1’e indirildi.

Bu karar doğrultusunda Kocaeli’nin sağlıklı içme ve kullanma suyu ihtiyacını karşılayan Kütahya Belediyesi, su fiyatlarında KDV oranını yüzde 1’e indirdi.

İndirimler faturalara yansıtılmaya başlandı

Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, yaptığı açıklamada, yüzde 1'lik yeni KDV oranının okunan faturalara yansıtılmaya başlandığı söyledi.

Belediye olarak her zaman vatandaşın yanında olduklarını belirten Işık, şunları kaydetti:

“Resmi Gazete’de yayımlanan mal ve hizmetlere uygulanacak katma değer vergisi oranlarının tespitine ilişkin kararda değişiklik yapılmasına dair Cumhurbaşkanı Kararı’na istinaden, su ücretlerindeki KDV oranı yüzde 8’den yüzde 1’e düşürülerek yüzde 7 oranında indirim yaptık. 0-30 metreküp arası mesken tarifesindeki 1 metreküp su ücreti KDV dahil 2,33 liraya düşürülmüştür. Aldığımız bu kararın hayırlı olmasını temenni ediyorum. Kütahya Belediyesi olarak her zaman vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz.”