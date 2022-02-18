Haber Giriş: 18 Şubat 2022 Cuma 15:32Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Boz ayılar kış uykusundan erken uyandı
[Fotoğraf: İHA]
Tunceli'nin Pülümür ilçesinde kış uykusundan erken uyanmış boz ayı ailesi görüntülendi.
Tunceli’nin Pülümür ilçesinde kış uykusundan erken uyanmış ve karayoluna inerek yiyecek arayan bir anne ve 2 yavru boz ayı cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Bir vatandaş tarafından görüntülenen ayılar, bir süre karayolunu takip ettikten sonra yeniden karlı alana giderek gözden kayboldu.
Etiketler: Tunceli
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