Tunceli’nin Pülümür ilçesinde kış uykusundan erken uyanmış ve karayoluna inerek yiyecek arayan bir anne ve 2 yavru boz ayı cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Bir vatandaş tarafından görüntülenen ayılar, bir süre karayolunu takip ettikten sonra yeniden karlı alana giderek gözden kayboldu.