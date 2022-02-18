Haber Giriş: 18 Şubat 2022 Cuma 15:25Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
KDV indirimi hangi ürünlerde geçerli, neleri kapsıyor?
KDV indirimi hangi ürünlerde geçerli, neleri kapsıyor? İşte, İndirimli satışın detayları ve KDV indirimi olan ürünlerle ilgili ayrıntılar.
Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar’da sehven yapılan hata düzeltildi.
Resmi Gazete’de 13 Şubat'ta yayımlanan kararda, "buğday, arpa, mısır, yulaf, çavdar, darı, soya, sarımsak, zeytinyağı" gibi bazı ürünler, KDV’yi yüzde 1’e indiren uygulama listesinden çıkarılmıştı.
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Resmi Gazete'de bugün yayımlanan kararda, “Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar”ın 4 üncü maddesinde sehven yer alan “3'üncü,” ibaresi madde metninden çıkarılarak düzeltilmiştir” denildi.
Etiketler: Vergi
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