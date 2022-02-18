Haber Giriş: 18 Şubat 2022 Cuma 14:41Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mardin'de "sığırcıkların dansı"
[Fotoğraf: AA]
Mardin'de gökyüzünü kaplayan sığırcık kuşları, danslarıyla izleyenleri büyülediler.
Mardin'in Merkez Artuklu ilçesinde sabahın ilk ışıklarıyla ortaya çıkan binlerce sığırcığın aynı anda gökyüzünde kanat çırpmasıyla oluşturduğu görüntü büyüledi.
[Fotoğraf: AA]
Tarlalara konan binlerce sığırcığın, başka bir yere konmak için uçmasıyla siyah bulutları andıran görsel şölen oluştu.
İşlerine gitmek için durakta bekleyen vatandaşlar, kuşların dansını cep telefonlarıyla görüntüledi.
Etiketler: Mardin
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