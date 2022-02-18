Antalya'nın Alanya Jandarma Komutanlığı'na bağlı Demirtaş Jandarma Karakolu ve Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ekipleri, Gümüşkavak ve Yaylakonak Mahallelerinde kablo hırsızlığı olaylarına yönelik çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takibin ardından hırsızlık olaylarını gerçekleştirdiği belirlenen 32 yaşındaki S.Y., E.Y., 35 yaşındaki U.Y. ve 34 yaşındaki M.K. suç unsurları ile adreslerinde yakalandı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından 4 şüpheli, adliyeye sevk edildi