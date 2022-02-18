Haber Giriş: 18 Şubat 2022 Cuma 14:19Son Güncelleme: Kaynak: AA
Alanya'da hırsızlık operasyonu
[Fotoğraf: AA/Arşiv]
Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen hırsızlık operasyonunda 4 zanlı yakalandı.
Antalya'nın Alanya Jandarma Komutanlığı'na bağlı Demirtaş Jandarma Karakolu ve Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ekipleri, Gümüşkavak ve Yaylakonak Mahallelerinde kablo hırsızlığı olaylarına yönelik çalışma başlattı.
Teknik ve fiziki takibin ardından hırsızlık olaylarını gerçekleştirdiği belirlenen 32 yaşındaki S.Y., E.Y., 35 yaşındaki U.Y. ve 34 yaşındaki M.K. suç unsurları ile adreslerinde yakalandı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından 4 şüpheli, adliyeye sevk edildi
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