18 Şubat 2022 tarihinde İstanbul'da arıza ve bakım çalışmaları sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler hangileri? İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

Arıza Kesinti

İlçe: Esenyurt

Etkilenen Mahalleler:İstiklal Mah

Arıza Sebebi: 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi: 18.02.2022 14:04

Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 18.2.2022 tarihinde saat 15:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.