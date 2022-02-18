Haber Giriş: 18 Şubat 2022 Cuma 14:16Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
18 Şubat 2022 İstanbul’da su kesintileri: İSKİ su kesintileri listesi…
18 Şubat 2022 İstanbul'da su kesintisi yaşanacak mı? Hangi ilçelerde su kesintisi yaşanacak?
18 Şubat 2022 tarihinde İstanbul'da arıza ve bakım çalışmaları sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler hangileri? İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek?
Arıza Kesinti
İlçe: Esenyurt
Etkilenen Mahalleler:İstiklal Mah
Arıza Sebebi: 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi: 18.02.2022 14:04
Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 18.2.2022 tarihinde saat 15:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Etiketler: İSKİ
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