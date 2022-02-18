Çevre, Şehircilik Bakanlığı personel alımı başvuru işlemleri 8 Şubat'ta başlamıştı. Mühendis, mimar, şehir plancısı ve büro personeli kadroları için yapılacak personel alımında adayların KPSS puanı, eğitim, mezun olduğu bölüm, askerlik, adli sicil kaydı ve kimliğine dair bilgileri temin edilecek.

Başvuru işlemleri 21 Şubat 2022 Pazartesi günü saat 23:59:59'da sona erecek.

422 Personel alımı başvuruları nasıl yapılacak?

8 Şubat tarihinde başlayan başvurular e-Devlet üzerinden ve Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı ekranı ile tamamlanacak.

Adayların başvuru işlemi tamamlandıktan sonra “Başvurularım” ekranından başvurularının tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol etmeleri gerekmektedir. “Başvurularım” ekranından “Başvuru Alındı” ibaresi görülmeyen hiçbir başvuru değerlendirilmeye alınmayacaktır.

Adayların KPSS puanı, eğitim, mezun olduğu bölüm, askerlik, adli sicil kaydı ve kimliğine dair bilgileri başvuru esnasında e-devlet üzerinden ilgili kurumların web servisleri aracılığı temin edilerek alınacağından, adaylardan bu aşamada belge istenilmeyecektir. Adayların söz konusu bilgilerinde hata mevcut ise başvuru yapmadan önce ilgili kurumlardan gerekli güncelleme/düzeltmeleri yaptırmaları gerekmektedir. Sözleşmeli olarak istihdam edilecek personelin bu ilanda ve ilgili mevzuatta belirtilen şartları taşımadığının tespiti halinde, başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır. Ayrıca başvuru şartlarını taşımadığı daha sonradan tespit edilenlerin sözleşmeleri tazminatsız ve bildirimsiz feshedilecektir.

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