Haber Giriş: 18 Şubat 2022 Cuma 14:04Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Kaçak kazıcılar suçüstü yakalandı
[Fotoğraf: Arşiv]
Kırklareli’nin Vize ilçesinde kaçak kazı yapan 3 şüpheli suçüstü yakalandı.
Kırklareli’nin Vize ilçesine bağlı Kıyıköy beldesi Panayır İskelesi mevkiinde kaçak kazı yapıldığı bilgisine ulaşan jandarma ekipleri çalışma başlattı.
Bölgede yapılan araştırma sonucunda E.B., Ü.Y. ve H.O’yu kazı yaparken suçüstü yakalandı.
Ekipler tarafından kazıda kullanılan malzemelere el konuldu.
Etiketler: Kaçak Kazı Kırklareli
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