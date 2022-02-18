Haber Giriş: 18 Şubat 2022 Cuma 13:34Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sahte içkiden zehirlenen kişi hayatını kaybetti
[Fotoğraf: AA]
Samsun'un İlkadım ilçesinde sahte içkiden zehirlendiği iddia edilen kişi yaşamını yitirdi.
Samsun'da Saitbey Mahallesi 100. Yıl Bulvarı'ndaki apartman dairesinde yaşayan 60 yaşındaki İ.K., kız kardeşi tarafından odasında yerde hareketsiz yatarken bulundu.
İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ve polis ekipleri, İ.K'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
İlkadım Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İ.K'nin odasında içki şişeleri ve içki yapımında kullanılan malzemeler buldu. Halk sağlığı uzmanınca yapılan ilk incelemede, İ.K'nin sahte içkiden zehirlendiği belirlendi.
İ.K'nin cesedi, otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna gönderildi.
Etiketler: Sahte İçki Samsun
Son Haberler
- 15:24
- 15:14
- 15:11
- 15:10
- 15:11
Sıradaki Haber
1 gram altın ne kadar? Çeyrek altın 2022 fiyatı... 18 Şubat 2022 güncel altın fiyatları...
Yükleniyor lütfen bekleyiniz