Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 828 lira seviyesinde işlem görüyor.

Dün, altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 1,4 artışla 829,4 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 10.40 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,2 düşüşle 828 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.358 lira, Cumhuriyet altını da 5.547 liradan satılıyor.

Dün, Ukrayna'nın doğusundaki Rus ayrılıkçılar ile Ukrayna ordusu arasında bazı silahlı çatışmaların yaşandığına yönelik iddialar ve tarafların çelişkili açıklamaları sonrası konuyla ilgili artan belirsizlikler "gevenli liman" olarak nitelendirilen altına talebi arttırdı.

Söz konusu gelişmeler sonrası altının ons fiyatı Haziran 2021'den bu yana ilk kez 1.900 doların üzerini test etti ve günü yüzde 1,4 artışla 1.898,8'den tamamladı. Ons altın şu dakikalarda ise yüzde 0,4 düşüşle 1.891,3 dolardan alıcı buluyor.

Analistler, Rusya-Ukrayna krizine ilişkin haber akışının gündemin odağında kalmaya devam ettiğini belirterek, bugün Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin açıklamalarının takip edileceğini söyledi.

Bugün ayrıca Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi ve ABD'de öncü göstergeler endeksinin yanı sıra 2. el konut satış verilerinin izleneceğini aktaran analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.870 doların destek, 1.910 doların direnç konumunda olduğunu bildirdi.